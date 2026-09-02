BİM’E BUGÜN İNDÜKSİYONLU 4 GÖZLÜ ANKASTRE OCAK GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL)
BİM 2 Eylül Çarşamba aktüel ürünler kataloğuyla birlikte bu hafta mutfak reyonunda yerini alacak olan Kumtel İndüksiyonlu 4 gözlü ankastre ocak fiyatı büyük dikkat çekti. Dokunmatik kontrol paneli, 9 kademeli ısı ayarı ve güç artırıcı fonksiyonu gibi gelişmiş özelliklere sahip olan bu modern siyah cam ocak, ücretsiz kurulum ve peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Bu ürünü kaçırmamak için sabah erken saatlerde BİM mağazasına uğramayı unutmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.