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  4. BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor!

BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor!

Kumtel Slushi Buzlaş Makinesi, profesyonel kafe konforunu ve buz gibi serinletici lezzetleri doğrudan evinize getiriyor. 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren BİM raflarında yer alacak olan bu süper tarz ürün, yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak buzlaşları saniyeler içinde hazırlıyor. Evde kendi meyveli kombinlerinizle tarzınızı yansıtmak ve çocuklarınıza eğlenceli soğuk içecekler hazırlamak için tasarlanan cihaz, bütçe dostu fiyatıyla da göz dolduruyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu harika yaz fırsatını kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor! - Sayfa 1

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG


Fiyat: 42.900 TL

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BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor! - Sayfa 2

POLOSMART ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PSM150

Fiyat: 6.500 TL

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BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor! - Sayfa 3

POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25

Fiyat: 9.500 TL

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BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor! - Sayfa 4

PİRANTECH SAÇ KURUTMA VE DÜZLEŞTİRME MAKİNESİ KS-914

Fiyat: 5.490 TL

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