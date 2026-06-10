BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor!
BİM’e bugün Kumtel Slushi Makinesi geliyor, serinlik evinize akıyor!
Kumtel Slushi Buzlaş Makinesi, profesyonel kafe konforunu ve buz gibi serinletici lezzetleri doğrudan evinize getiriyor. 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren BİM raflarında yer alacak olan bu süper tarz ürün, yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak buzlaşları saniyeler içinde hazırlıyor. Evde kendi meyveli kombinlerinizle tarzınızı yansıtmak ve çocuklarınıza eğlenceli soğuk içecekler hazırlamak için tasarlanan cihaz, bütçe dostu fiyatıyla da göz dolduruyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu harika yaz fırsatını kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!
TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG
Fiyat: 42.900 TL
1 | 23
POLOSMART ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PSM150
Fiyat: 6.500 TL
2 | 23
POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25
Fiyat: 9.500 TL
3 | 23
PİRANTECH SAÇ KURUTMA VE DÜZLEŞTİRME MAKİNESİ KS-914
Fiyat: 5.490 TL
4 | 23
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.