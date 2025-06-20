BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı mini buzdolabı geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
65 İNÇ 4K HDR10 WEBOS24 QNED TV 65QNED80T
Fiyat: 42,900 TL
POLOSMART KARAOKE MİKROFON F889
Fiyat: 499 TL
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ORAL B ACTION 6’LI YEDEK BAŞLIK CROSS
Fiyat: 475 TL
KUMTEL MİNİ BUZDOLABI
Ürün bilgileri
+-93/100 L
Model: HMB-110
E enerji sınıfı
93 L iç hacim
Ses: 41 DB
Fiyat: 5,250 TL
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