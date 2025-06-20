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  4. BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı mini buzdolabı geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

GLASS IN LOVE CAM PEÇETELİK

Fiyat: 59 TL

GLASS IN LOVE CAM LOKUMLUK

Fiyat: 89 TL

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BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

65 İNÇ 4K HDR10 WEBOS24 QNED TV 65QNED80T

Fiyat: 42,900 TL

 POLOSMART KARAOKE MİKROFON F889

Fiyat: 499 TL

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BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ORAL B ACTION 6’LI YEDEK BAŞLIK CROSS

Fiyat: 475 TL

KUMTEL MİNİ BUZDOLABI

Ürün bilgileri

+-93/100 L

Model: HMB-110

E enerji sınıfı

93 L iç hacim

Ses: 41 DB

Fiyat: 5,250 TL

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BİM'e bugün Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PROWARE KATLANABİLİR KAMP KÜREĞİ

Fiyat: 525 TL

PROWARE ÇOK AMAÇLI GERGİ LASTİĞİ

Fiyat: 99 TL

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