Bim’e bugün Tefal Düdüklü Tencere geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren Tefal düdüklü tencere ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

KUMTEL DONDURMA YAPABİLEN HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

Fiyat: 3,490 TL

