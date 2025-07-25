BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete bugün (25 Temmuz 2025 Cuma) Ultra HD Google TV ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
DİJİTSU 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000
Fiyat: 13,490 TL
ŞARJLI DAMACANA POMPASI 800P 4W
Fiyat: 175 TL
1 | 7
POLİSAN HOME COSMETICS ACQUA TAVAN BOYASI BEYAZ RENK 10 L
Fiyat: 499 TL
ROBOT FIRÇA PLASTİK SAPLI 3 NO'LU
Fiyat: 89 TL
3 | 7