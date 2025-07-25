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  4. BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete bugün (25 Temmuz 2025 Cuma) Ultra HD Google TV ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

DİJİTSU 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000

Fiyat: 13,490 TL

ŞARJLI DAMACANA POMPASI 800P 4W

Fiyat: 175 TL

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BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KIL TESTERE SETİ 7 PARÇA AHŞAP/PLASTİK/METAL

Fiyat: 239 TL

 TEKLİ PLASTİK VANTUZ

Fiyat: 175 TL

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BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

POLİSAN HOME COSMETICS ACQUA TAVAN BOYASI BEYAZ RENK 10 L

Fiyat: 499 TL

 ROBOT FIRÇA PLASTİK SAPLI 3 NO'LU

Fiyat: 89 TL

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BİM'e bugün Ultra HD Google TV geliyor! (BİM 25 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SGS PLUS LAVABO AÇMA SUSTASI 3M

Fiyat: 149 TL

 SGS PLUS KONTROL KALEMİ+ELEKTRİK BANDI 2’Lİ

Fiyat: 99 TL

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