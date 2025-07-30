BİM'e bugün Yaylı Katlanır Yatak geliyor! (BİM 30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaylı katlanır yatak ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
CORBY ELEKTRİKLİ ŞİŞME DENİZ VE HAVUZ BOTU YUVARLAK M70
Ürün bilgileri
• Batarya Sarj Gereksinimi: 5V 2A
• Batarya Sarj Girisi: Type-C
• Batarya Kapasitesi: 3.7V, 7500 mAh Li
• Çalısma Süresi: 30 dakikaya kadar
• Şarj Süresi: 5 Saat
• Motor Gücü: 46W
• Maksimum Hız: 2m/s
• Motor Ağırlığı: 1,8 kg
• Deniz Botu Boyutu: 120*120 cm
• Deniz Botu Tasıma Kapasitesi: 80 kg
• Maksimum Hava Basıncı: 0.55 psi
Fiyat: 4,490 TL
TREND YAYLI KATLANIR YATAK
Fiyat: 1,990 TL