BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba indirimleri...
KUMTEL ISLAK KURU AKILLI ŞARJLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 8,500 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
