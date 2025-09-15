  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

KUMTEL ISLAK KURU AKILLI ŞARJLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 8,500 TL

1 | 9
BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 27,900 TL

2 | 9
BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 22,900 TL

3 | 9
BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! BİM market 17 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 14,900 TL

4 | 9