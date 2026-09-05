BİM’E CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (BİM 6-12 EYLÜL)
BİM 6-12 Eylül tarihleri arasında mutfağını yenilemek isteyenlere dev bir sürpriz yapıyor! Kumtel marka fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan Turbo Cam Ankastre Set, hem asil siyah hem de ferah beyaz renk seçenekleriyle pazar gününden itibaren raflarda olacak. Piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunulacak bu şık ve sınırlı stoklu BİM 6-12 Eylül fırsatını sakın kaçırmayın!
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