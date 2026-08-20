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  4. BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

Zahmetli cam temizliği devri kapanıyor! BİM’e 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında cam temizleme robotu geliyor. Tüm cam kalınlıklarına uyum sağlayan robot, yüzeye göre emiş gücünü otomatik ayarlayarak güvenli ve kusursuz bir performans sunuyor. Çift döner mop pedleri ile en zorlu lekeleri bile zahmetsizce yok eden bu yenilikçi teknoloji, kızılötesi uzaktan kumandasıyla tek tuşla konfor sağlıyor. Ev işlerinde yeni yardımcınız BİM güvencesiyle geliyor. Bu teknoloji harikası ürünü kaçırmamak için 26 Ağustos Çarşamba tarihinde BİM’e uğramayı unutmayın!

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BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 35,900 TL

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BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE

Fiyat: 21,900 TL

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BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 16,900 TL

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BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 4

KEYSMART 7 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 712 CM

Fiyat: 17,900 TL

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