BİM'E CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)
Zahmetli cam temizliği devri kapanıyor! BİM’e 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında cam temizleme robotu geliyor. Tüm cam kalınlıklarına uyum sağlayan robot, yüzeye göre emiş gücünü otomatik ayarlayarak güvenli ve kusursuz bir performans sunuyor. Çift döner mop pedleri ile en zorlu lekeleri bile zahmetsizce yok eden bu yenilikçi teknoloji, kızılötesi uzaktan kumandasıyla tek tuşla konfor sağlıyor. Ev işlerinde yeni yardımcınız BİM güvencesiyle geliyor. Bu teknoloji harikası ürünü kaçırmamak için 26 Ağustos Çarşamba tarihinde BİM’e uğramayı unutmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.