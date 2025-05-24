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BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! BİM 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 28 Mayıs 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! BİM 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

TLC 98 İnç 4K Ultra HD Google TV 90.000 TL

TLC 75 İnç 4K Ultra HD Miniled TV 86.750 TL

Nofrost Buzdolabı 22.990 TL

Nofrost Buzdolabı 18.990 TL

Buzdolabı 13.490 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.490 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.490 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 12.790 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 12.990 TL

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