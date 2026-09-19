BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL)
BİM 23-29 Eylül aktüel kataloğunda evini yenilemek isteyenlere müjde! Uzun süredir beklenen yataklı koltuk çeşitleri BİM'e geliyor. Hem koltuk hem yatak olarak kullanılabilen, sandıklı ve kolay açılır modelleriyle dikkat çeken yataklı koltuklar, uygun fiyatı ve farklı renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Sınırlı stokla gelecek ürünler 23 Eylül'den itibaren BİM mağazalarında olacak.
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