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  4. BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL)

BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL)

BİM 23-29 Eylül aktüel kataloğunda evini yenilemek isteyenlere müjde! Uzun süredir beklenen yataklı koltuk çeşitleri BİM'e geliyor. Hem koltuk hem yatak olarak kullanılabilen, sandıklı ve kolay açılır modelleriyle dikkat çeken yataklı koltuklar, uygun fiyatı ve farklı renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Sınırlı stokla gelecek ürünler 23 Eylül'den itibaren BİM mağazalarında olacak.

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BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL) - Sayfa 1

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D


Fiyat: 48,900 TL

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BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL) - Sayfa 2

FLY DAREL ÇALIŞMA MASASI


Fiyat: 1,550 TL

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BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL) - Sayfa 3

PAFU SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK


Fiyat: 7,450 TL

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BİM'E ÇARŞAMBA GÜNÜ YATAKLI KOLTUK ÇEŞİTLERİ GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL) - Sayfa 4

PAFU SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK


Fiyat: 12,950 TL

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