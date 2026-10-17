BİM’E CASPER M45 CEP TELEFONU GELİYOR! (BİM 18-24 EKİM)
BİM’de 18-24 Ekim tarihleri arasında teknoloji dünyasını sallayacak muazzam bir akıllı telefon fırsatı başlıyor! Şık tasarımıyla dikkat çeken Casper M45 cep telefonu, tam 6GB RAM ve 128GB geniş hafıza seçeneğiyle geliyor. Üstelik bu harika performansa sahip cihaz sadece 6.900 TL gibi inanılmaz, dip bir fiyatla raflardaki yerini alıyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu bütçe dostu, dev teknoloji fırsatını sakın ama sakın kaçırmayın, yoksa arkasından gerçekten çok üzülürsünüz!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.