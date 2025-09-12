  1. Ekonomim
BİM’e Casper Via X40 Cep Telefonu geliyor! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Eylül 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Eylül onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Eylül 2025 Cuma indirimleri...

DİJİTSU 43 İNÇ FULL HD GOOGLE TV DG27/29000

Fiyat: 9,450 TL

