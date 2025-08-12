  1. Ekonomim
BİM’e Çift Kapılı Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 13 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 13 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 13 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 9,990 TL

SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK


Fiyat: 5,990 TL

COSMO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 7,299 TL

COSMO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK


Fiyat: 10,990 TL

