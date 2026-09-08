BİM’E ÇİFT KİŞİLİK SANDIKLI BAZA VE BAŞLIK GELİYOR! (BİM 9-15 EYLÜL)
BİM 9-15 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte bu hafta ev yaşam reyonunda yerini alacak olan Dienni çift kişilik sandıklı baza ve başlık seti büyük dikkat çekti. Kumaş bej renkte tasarlanan, başlık dahil tüm döşemesi çıkarılıp yıkanabilen bu modern set, peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz eve teslimat avantajıyla satışa sunuluyor. Yatak odasını yenilemek isteyen tüketiciler için BİM 9-15 Eylül listesinde öne çıkan seçeneklerin tüm detayları hazır. Bu fırsatı kaçıran çok üzülür!
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