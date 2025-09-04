BİM’e Cuma günü Philips Su Isıtıcı geliyor! BİM 05 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu!
BİM market Eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05 Eylül 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Eylül onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 05 Eylül 2025 Cuma indirimleri...
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD OLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 22,900 TL
