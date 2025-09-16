BİM’e Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! BİM 19 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu!
BİM’e Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! BİM 19 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu!
BİM market Eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Eylül 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Eylül onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 19 Eylül 2025 Cuma indirimleri...
ARNICA TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Fiyat: 4,990 TL
1 | 123
2 | 123
3 | 123
4 | 123
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.