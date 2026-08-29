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BİM’E ELEKTRİKLİ MASAJ YATAĞI GELİYOR (BİM 2-8 EYLÜL)

Yorgunluk atan ve evde masaj konforu arayanlar için BİM raflarında dikkat çekici bir ürün yer alıyor. 2-8 Eylül tarihleri arasında satışa sunulacak Nordica elektrikli masaj yatağı; ısıtma ve titreşim özellikleri, bel, kalça ve bacak hava yastıkları ile 9.900 TL fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Ücretsiz eve teslimat ve 2 yıl garanti avantajıyla gelen bu konforlu ürünün tüm detayları haberimizde!

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BİM’E ELEKTRİKLİ MASAJ YATAĞI GELİYOR (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 1

PROZONE 15,6’’ TAŞINABİLİR EKRAN ÇOĞALTICI


Fiyat: 14,900 TL

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BİM’E ELEKTRİKLİ MASAJ YATAĞI GELİYOR (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 2
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BİM’E ELEKTRİKLİ MASAJ YATAĞI GELİYOR (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 3
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BİM’E ELEKTRİKLİ MASAJ YATAĞI GELİYOR (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 4

WELMI EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA


Fiyat: 99,000 TL

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