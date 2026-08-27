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BİM’E EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL)

Bu fırsatı kaçıran gerçekten çok pişman olur! BİM reyonlarında 2-8 Eylül tarihleri arasında satışa sunulacak Welmi ev tipi portatif infrared sauna, 99.000 TL'lik fiyatıyla evinde lüks SPA keyfi yaşamak isteyenleri bekliyor. 1590 W güç, Kanada Hemlock ahşap yapı ve yanında hediye gelen çok fonksiyonlu ayak spa masaj aletiyle dikkat çeken bu set; ücretsiz kurulum ve eve teslimat avantajıyla geliyor. Kaçırmadan inceleyin!

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BİM’E EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 1

PROZONE 15,6’’ TAŞINABİLİR EKRAN ÇOĞALTICI

Fiyat: 14,900 TL

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BİM’E EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 2

NORDICA ELEKTRİKLİ MASAJ YATAĞI

Fiyat: 9,900 TL

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BİM’E EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 3

PIRANTECH VCR-100P YÜKSEK BASINÇLI OTO YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 4,900 TL

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BİM’E EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL) - Sayfa 4

WELMI EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA

Fiyat: 99,000 TL

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