BİM’E EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL)
Bu fırsatı kaçıran gerçekten çok pişman olur! BİM reyonlarında 2-8 Eylül tarihleri arasında satışa sunulacak Welmi ev tipi portatif infrared sauna, 99.000 TL'lik fiyatıyla evinde lüks SPA keyfi yaşamak isteyenleri bekliyor. 1590 W güç, Kanada Hemlock ahşap yapı ve yanında hediye gelen çok fonksiyonlu ayak spa masaj aletiyle dikkat çeken bu set; ücretsiz kurulum ve eve teslimat avantajıyla geliyor. Kaçırmadan inceleyin!
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