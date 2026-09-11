BİM’E GİDECEKLER DİKKAT! YENİ HAFTANIN EN ÇOK MERAK EDİLEN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU (BİM 15-21 EYLÜL)
BİM’in yeni hafta kampanyası alışveriş yapacak tüketicilerin dikkatini çekmeye başladı. Mağazalarda farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün satışa sunulurken, bazı seçenekler fiyatları ve kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Haftalık kampanyaları takip eden vatandaşlar, BİM raflarında bu hafta hangi ürünlerin yer alacağını araştırıyor. Yeni haftada alışveriş listesine eklenebilecek ürünleri önceden görmek isteyenler için kampanyanın öne çıkan seçeneklerini ve fiyatlarını derledik. İşte BİM 15-21 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi…
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