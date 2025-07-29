BİM'e İki Musluklu Su Sebili geliyor! (BİM 30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü iki musluklu su sebili ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL 2 MUSLUKLU SU SEBİLİ HWD-06
Ürün bilgileri
• Ilık ve Soğuk 2 Musluk
• R134a Soğutma Gazı
• Kaynaklı tank • Kabinsiz
• Nominal Güç: 85W
• Soğutma Akımı: 0.8A
• İklimlendirilmiş Sınıf
• Soğuk Su:15° 1,5L/Saat
• Soğuk Tank Kapasitesi: 3L
• Boyut: 32 x 32 x 98 CM
Fiyat: 5,250 TL
HOMEDIUS MULTİ COMFORT VİSCO TORBA YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Visco Gell Sünger Teknolojisi
• Gravity Pocket Yay Teknolojisi
• Kuş Tüyü Sünger Teknolojisi
• Çift Katlı Örme Kumaş
• Çift Taraflı Kullanım
• Roll Pack Paketleme
Fiyat: 6,290 TL