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BİM’e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü katlanabilir elektrikli bisiklet ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM

Ürün bilgileri

Program takibi  

İnverter motor  

Çocuk kilidi 

Dengesiz yük kontrolü 

Taşma emniyeti

Fiyat: 13,490 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT

Ürün bilgileri

Program takibi 

Çocuk kilidi

Led su tankı doluluk göstergesi

Filtre temizleme uyarısı

Program sonu uyarısı

Fiyat: 11,490 TL

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BİM’e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

OLA KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD1
 

Ürün bilgileri

250W – 50Nm Torklu Motor, 5 Kademe 

36V 10.4Ah GİZLİ & Taşınabilir Batarya 

Menzil: 35–50 km 

Şarj: 6 Saat 

Katlanabilir Alüminyum Kadro 

 20” x 4.0” Kalın Lastik (fatbike) 

Ön & Arka Disk Fren 

Ön & Arka LED 

SHIMANO 7 Vites Sistemi 

LCD Ekran 

Çatal Amortisör – Yaylı Sele

IP66 Su/Toz geçirmez motor & batarya 

Taşıma Kap: 120 kg 

BMS Kontrollü Güvenlikli Batarya 

Ağırlık: 32 kg

 Fiyat: 27,900 TL

 OLA KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD3

Ürün bilgileri

250W–50Nm Torklu Motor, 5 Kademe

36V 10.4Ah Gizli & Taşınabilir Batarya 

Menzil: 35–50 km 

Şarj: 6 Saat 

Katlanabilir Alüminyum Kadro 

20” x 4.0” Kalın Lastik (fatbike) 

Ön & Arka Disk Fren 

Ön & Arka LED 

SHIMANO 7 Vites Sistemi 

LCD Ekran 

Çatal Amortisör – Yaylı Sele 

IP66 Su/Toz geçirmez motor & batarya

BMS Kontrollü Güvenlikli Batarya  

Ağırlık: 32 kg 

Taşıma Kap: 120 kg

 Fiyat: 27,900 TL

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