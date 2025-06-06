BİM’e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü katlanabilir elektrikli bisiklet ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Ürün bilgileri
Program takibi
İnverter motor
Çocuk kilidi
Dengesiz yük kontrolü
Taşma emniyeti
Fiyat: 13,490 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT
Ürün bilgileri
Program takibi
Çocuk kilidi
Led su tankı doluluk göstergesi
Filtre temizleme uyarısı
Program sonu uyarısı
Fiyat: 11,490 TL
OLA KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD1
Ürün bilgileri
250W – 50Nm Torklu Motor, 5 Kademe
36V 10.4Ah GİZLİ & Taşınabilir Batarya
Menzil: 35–50 km
Şarj: 6 Saat
Katlanabilir Alüminyum Kadro
20” x 4.0” Kalın Lastik (fatbike)
Ön & Arka Disk Fren
Ön & Arka LED
SHIMANO 7 Vites Sistemi
LCD Ekran
Çatal Amortisör – Yaylı Sele
IP66 Su/Toz geçirmez motor & batarya
Taşıma Kap: 120 kg
BMS Kontrollü Güvenlikli Batarya
Ağırlık: 32 kg
Fiyat: 27,900 TL
OLA KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD3
Ürün bilgileri
250W–50Nm Torklu Motor, 5 Kademe
36V 10.4Ah Gizli & Taşınabilir Batarya
Menzil: 35–50 km
Şarj: 6 Saat
Katlanabilir Alüminyum Kadro
20” x 4.0” Kalın Lastik (fatbike)
Ön & Arka Disk Fren
Ön & Arka LED
SHIMANO 7 Vites Sistemi
LCD Ekran
Çatal Amortisör – Yaylı Sele
IP66 Su/Toz geçirmez motor & batarya
BMS Kontrollü Güvenlikli Batarya
Ağırlık: 32 kg
Taşıma Kap: 120 kg
Fiyat: 27,900 TL