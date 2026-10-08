BİM’E KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 11-17 EKİM)
BİM 11-17 Ekim Aktüel kataloğuyla Kiwi halı ve koltuk yıkama makinesi, 5.900 TL fiyatı ve peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Araç içi temizliğe de uygun olan cihaz; 12 kPa ve 18 kPa olmak üzere 2 kademeli emiş gücü, 3 L temiz ve 1.5 L kirli su deposu ile dikkat çekiyor. Maksimum 40°C su sıcaklığı desteği, 1.75 m hortum ve 3 m güç kablosuyla pratik kullanım sağlayan ürün; halı, koltuk, fırçalı koltuk ve pencere için 4 farklı temizleme başlığı barındırıyor. 2 yıl garantili bu cihazı kaçırmayın, evinizde derinlemesine hijyen sağlayın.
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