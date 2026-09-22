BİM'E METAL GÖVDELİ ÇALIŞMA MASASI VE KİTAPLIK GELİYOR! (BİM 23-29 EYLÜL)
Evinde modern ve düzenli bir çalışma alanı yaratmak isteyenler için BİM 23-29 Eylül aktüel dönemi harika alternatiflerle başlıyor. BİM Aktüel raflarında bu hafta, dayanıklı iskeletiyle öne çıkan demonte yapılı Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası yer alıyor; ürün E1 kalite yonga levha panelleriyle 1.750 TL fiyatla sunuluyor. Çalışma alanını tamamlayacak olan 18 mm kalınlığındaki Pana Metal Gövdeli Kitaplık ise şık çizgileriyle 1.650 TL fiyat etiketi taşıyor. 23 Eylül sabahı BİM'e uğramayı unutmayın, çalışma odanıza şıklık katın...
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