BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Mayıs 2025 Cuma tarihinde 5 parça oturma grubu geliyor. Peki, BİM'de 16 Mayıs Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 16 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
ARZUM STARMIX MİKSER
Ürün bilgileri
• 7 kademeli hız ayarı
• 2 çırpıcı / karıştırıcı aparat
• 2 hamur yoğurucu aparat
• Aksesuar çıkarma düğmesi
Fiyat: 1,290 TL
ARZUM COPPY DOĞRAYICI
Ürün bilgileri
• 600 W
• 1 lt. kapasiteli işlem haznesi
• Tek kademeli hız ayarı
• Paslanmaz çelik doğrayıcı bıçak
• Kaymayı önleyen ayaklar
• Şeffaf ara kapak
• Renk: Siyah
Fiyat: 1,250 TL
RKS RV10 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
• Batarya: 36V 10 AH
• Max Hız: 25KM/H
• Sürüş Mesafesi: 35-45
• Şarj Süresi: 4-6 saat
• Max. Güç: 250 W
• Net/ Max. Ağırlık: 27 / 127
• Ön Süspansiyon: Süspansiyon(kitlenebilir)
• Vites Artırıcı: Shimano 7 Vites
• Gösterge: LCD
Fiyat: 25,990 TL
RAZER COBRA KABLOLU MOUSE
Fiyat: 1,390 TL
CHEF’S PRO KARNIYARIK TENCERESİ 22 CM
Fiyat: 399 TL
COLORINA ÇİÇEK DESENLİ İKİ KATLI KURABİYELİK
Fiyat: 249 TL