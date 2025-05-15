  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Mayıs 2025 Cuma tarihinde 5 parça oturma grubu geliyor. Peki, BİM'de 16 Mayıs Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 16 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ARZUM STARMIX MİKSER

Ürün bilgileri

 • 7 kademeli hız ayarı 

• 2 çırpıcı / karıştırıcı aparat 

• 2 hamur yoğurucu aparat 

• Aksesuar çıkarma düğmesi

Fiyat: 1,290 TL

ARZUM COPPY DOĞRAYICI

 Ürün bilgileri

 • 600 W 

• 1 lt. kapasiteli işlem haznesi  

• Tek kademeli hız ayarı 

• Paslanmaz çelik doğrayıcı bıçak  

• Kaymayı önleyen ayaklar 

• Şeffaf ara kapak 

• Renk: Siyah

 Fiyat: 1,250 TL

1 | 8
BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

RKS RV10 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
 

Ürün bilgileri

 • Batarya: 36V 10 AH 

• Max Hız: 25KM/H 

• Sürüş Mesafesi: 35-45 

• Şarj Süresi: 4-6 saat 

• Max. Güç: 250 W 

• Net/ Max. Ağırlık: 27 / 127 

• Ön Süspansiyon: Süspansiyon(kitlenebilir) 

• Vites Artırıcı: Shimano 7 Vites 

• Gösterge: LCD

 Fiyat: 25,990 TL

RAZER COBRA KABLOLU MOUSE

Fiyat: 1,390 TL

2 | 8
BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

CHEF’S PRO KARNIYARIK TENCERESİ 22 CM

 Fiyat: 399 TL

 COLORINA ÇİÇEK DESENLİ İKİ KATLI KURABİYELİK

 Fiyat: 249 TL

3 | 8
BİM'e 16 Mayıs Cuma günü Oturma Grubu geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

25 PARÇA PİKNİK SETİ

 Fiyat: 199 TL

SÜZGEÇLİ MAŞA

Fiyat: 79 TL

4 | 8