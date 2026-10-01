BİM'E PAREX WONDERO OTOMATİK TEMİZLİK SETİ GELİYOR! (BİM 2-8 EKİM)
BİM 2-8 Ekim kataloğu ortalığı kasıp kavuracak! Herkesin kapış kapış aradığı Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti Cuma günü BİM'e geliyor. Temizliği eziyet olmaktan çıkaran bu seti bir kez kullanan bir daha bırakamıyor. Üstelik sadece o değil, mutfaktan ev tekstiline kadar evi baştan aşağı yenileyecek onlarca ürün de aynı gün raflarda olacak. Stoklar çok sınırlı, gören koşacak. Geç kalan üzülecek, erken giden kazanacak!
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