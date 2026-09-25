BİM’E PHILIPS ESPRESSO TAM OTOMATİK MAKİNE GELİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
Dışarıda kahveye bir dünya para ödemekten sıkılanların beklediği o efsane cihaz, BİM mağazalarında 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında tezgahları sallamaya geliyor. Dokunmatik ekranıyla mutfağınıza adeta çağ atlatacak, tek tuşla en sevdiğiniz kahveleri hazırlayan 2 yıl garantili Philips espresso tam otomatik makine, peşin fiyatına taksit avantajıyla bütçeyi de sarsmayacak. Sınırlı stoklarla raflara inecek olan bu mutfak yardımcısının tüm detaylarını sizler için hazırladık. Detaylar haberimizde…
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