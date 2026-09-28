BİM’E PİRGE ÇANTALI BIÇAK SETİ GELİYOR! (BİM 30 EYLÜL-6 EKİM)
BİM 30 Eylül-6 Ekim aktüel kataloğunda mutfakların vazgeçilmezi Pirge 5'li Çantalı Bıçak Seti sadece 2.750 TL! 1879'dan beri kalitesiyle bilinen Pirge, bu sette 304 kalite paslanmaz çelik kullanıyor. Sette şef bıçağı, dilimleme bıçağı, peynir bıçağı, sebze bıçağı ve soyacak bulunuyor. Bu ömürlük ürün peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla Çarşamba günü BİM raflarında olacak, mutfak yenileyecekler kaçırmasın.
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