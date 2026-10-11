BİM'E SPOR EKİPMANLARI GELİYOR! KOŞU BANDI VE ELİPTİK BİSİKLET DİKKAT ÇEKİYOR (BİM 14-20 EKİM)
Evde spor yapmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek ürünler BİM’in yeni aktüel kataloğunda yerini aldı. Koşu bandı ve eliptik bisikletin yanı sıra farklı egzersiz ihtiyaçlarına hitap eden spor ekipmanları da katalogda öne çıkıyor. Evde kendine spor alanı oluşturmayı düşünenler için hazırlanan ürün seçenekleri, yeni haftanın dikkat çeken kampanyaları arasında bulunuyor. BİM’in 14-20 Ekim kataloğundaki spor ürünlerinin ayrıntıları ve fiyatları belli oldu.
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