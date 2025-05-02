BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

KUMTEL CAM SET ÜSTÜ OCAK

Ürün bilgileri

• Emaye ızgaralı

• Gaz emniyet sistemli

• Otomatik düğmeden çakmaklı

Fiyat: 2,690 TL

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09

Ürün bilgileri

• PowerCyclone 4 teknolojisi

• 1.3L Toz kapasitesi

• Super Clean Air filtre

• Süpürge üzerinde entegre şekilde yerleştirilmiş aralık temizleme başlığı. • Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık

• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım

• Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü ile ince tozların %99'undan fazlasını yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya

kavuşmanızı sağlar.

Fiyat: 5,490 TL