BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirim fırsatları devam ediyor. 2-6 Mayıs tarihleri arasında indirimli birçok ürün BİM’de yerini alıyor. Peki, BİM’de, 2-6 Mayıs tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? İşte, BİM 2-6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...
COLEMAN OCTAGON 8 KİŞİLİK AİLE ÇADIRI
Ürün bilgileri
• 360 derece görüş sağlayan açılabilir dış tente
• 15,7 m2 çadır içi kullanım alanı
• Çantalı ebat: 80x32x35cm – 22,2kg
Fiyat: 26,900 TL
CİBİNLİKLİ HAMAK
Ürün bilgileri
• Ürün Boyutları: 260 cm x 140 cm
• Materyal: 210T Naylon Tafta Kumaş
• Maksimum Taşıma Kapasitesi: ~200 kg
• Aksesuarlar: 2 adet 2 metre ip, 2 adet karabina
Fiyat: 799 TL
PROWARE PİLLİ KAFA LAMBASI
Ürün bilgileri
• 140 Lümen Işık
• 8 Farklı Mod: Yüksek Işık / Orta Işık / Düşük Işık / Flash / SOS / Beyaz Işık / Kırmızı Işık / Kırmızı SOS
• 3 Adet AAA Pil İle Çalışır. (Dahil Değildir.)
Fiyat: 259 TL
PROWARE PORTATİF KATLANABİLİR TUVALET
Ürün bilgileri
• Kapasite: 20 Litre
• Maksimum Taşıma Kapasitesi: ~130 kg
• Ağırlık: 1.35 kg
Fiyat: 799 TL
PROWARE EMAYE TENCERE SETİ
Ürün bilgileri
• 1 Adet Tencere: 16 cm x 9 cm
• 1 Adet Tava: 18 cm x 5 cm
• 1 Adet Kupa: 8,5 cm x 8,5 cm
Fiyat: 699 TL
PROWARE EMAYE DEMLİK
Ürün bilgileri
• Kapasite: 1.1 Litre
• Ahşap Kapak Kulpu
Fiyat: 499 TL
KUMTEL CAM SET ÜSTÜ OCAK
Ürün bilgileri
• Emaye ızgaralı
• Gaz emniyet sistemli
• Otomatik düğmeden çakmaklı
Fiyat: 2,690 TL
PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09
Ürün bilgileri
• PowerCyclone 4 teknolojisi
• 1.3L Toz kapasitesi
• Super Clean Air filtre
• Süpürge üzerinde entegre şekilde yerleştirilmiş aralık temizleme başlığı. • Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık
• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım
• Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü ile ince tozların %99'undan fazlasını yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya
kavuşmanızı sağlar.
Fiyat: 5,490 TL