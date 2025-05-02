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  4. BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirim fırsatları devam ediyor. 2-6 Mayıs tarihleri arasında indirimli birçok ürün BİM’de yerini alıyor. Peki, BİM’de, 2-6 Mayıs tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? İşte, BİM 2-6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...

BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

COLEMAN OCTAGON 8 KİŞİLİK AİLE ÇADIRI

Ürün bilgileri

• 360 derece görüş sağlayan açılabilir dış tente
• 15,7 m2 çadır içi kullanım alanı
• Çantalı ebat: 80x32x35cm – 22,2kg

Fiyat: 26,900 TL

CİBİNLİKLİ HAMAK

Ürün bilgileri

• Ürün Boyutları: 260 cm x 140 cm
• Materyal: 210T Naylon Tafta Kumaş
• Maksimum Taşıma Kapasitesi: ~200 kg
• Aksesuarlar: 2 adet 2 metre ip, 2 adet karabina

Fiyat: 799 TL

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BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PROWARE PİLLİ KAFA LAMBASI

Ürün bilgileri

• 140 Lümen Işık
• 8 Farklı Mod: Yüksek Işık / Orta Işık / Düşük Işık / Flash / SOS / Beyaz Işık  / Kırmızı Işık / Kırmızı SOS
• 3 Adet AAA Pil İle Çalışır. (Dahil Değildir.)

Fiyat: 259 TL

PROWARE PORTATİF KATLANABİLİR TUVALET

Ürün bilgileri

• Kapasite: 20 Litre
• Maksimum Taşıma Kapasitesi: ~130 kg
• Ağırlık: 1.35 kg

Fiyat: 799 TL

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BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PROWARE EMAYE TENCERE SETİ

Ürün bilgileri

• 1 Adet Tencere: 16 cm x 9 cm 
• 1 Adet Tava: 18 cm x 5 cm
• 1 Adet Kupa: 8,5 cm x 8,5 cm

Fiyat: 699 TL

PROWARE EMAYE DEMLİK

Ürün bilgileri

• Kapasite: 1.1 Litre
• Ahşap Kapak Kulpu

Fiyat: 499 TL

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BİM'e Toz Torbasız Süpürge geldi! (BİM 2-6 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KUMTEL CAM SET ÜSTÜ OCAK

Ürün bilgileri

• Emaye ızgaralı 
• Gaz emniyet sistemli 
• Otomatik düğmeden çakmaklı

Fiyat: 2,690 TL

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09

Ürün bilgileri

• PowerCyclone 4 teknolojisi 
• 1.3L Toz kapasitesi 
• Super Clean Air filtre
• Süpürge üzerinde entegre şekilde yerleştirilmiş aralık temizleme başlığı.                                                                                        • Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık
• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım 
• Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü ile ince tozların %99'undan fazlasını yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya 
kavuşmanızı sağlar.

Fiyat: 5,490 TL

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