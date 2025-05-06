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BİM'e yarın Deposuz Su Arıtma Cihazı geliyor! (BİM 7 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 7 Mayıs Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 7 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 7 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e yarın Deposuz Su Arıtma Cihazı geliyor! (BİM 7 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103

Ürün bilgileri

• Kolay filtre değişimi 

• Yüksek hacimli 

filtrelenmiş su çıkışı

• 2 filtre (PAC-RO) 

• Güç: 60W pompalı

• Filtre ömrü: PAC (3600L 1 Yıl) 

• RO (7200L 2 Yıl)

• Ölçüleri: 37,5x13,4x36 cm 

• Net Ağırlık: 7.1 kg

Fiyat: 5,250 TL

KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L

Ürün bilgileri

• Model: HTMF-210
• Enerji Sınıfı: E
• İç Aydınlatma Lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam Hacim: 204 Litre
• Dondurma Kapasitesi: 2kg/24h”

Fiyat: 11,990 TL

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