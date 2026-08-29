BİM'E YARIN PHİLİPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE GELİYOR! (BİM 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL)
Merakla beklenen BİM 30 Ağustos-5 Eylül indirimli ürünler listesinde yer alan dev fırsat yarın raflarda! Yüksek temizlik performansı sunan %99,9 toz toplama özellikli Philips toz torbasız süpürge; 3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi sağlayan TriActive başlığa sahip. Evcil hayvanların kıl ve tüy yumaklarını anında temizleyen Turbo fırçası ve hassas zeminler için çizilmeyi önleyen yumuşak kıllı parke başlığı ile bu ürün kaçmaz. Peki reyonları sallayacak bu ürünün fiyatı kaç TL? İşte tüm detaylar!
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