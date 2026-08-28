BİM’E YÜKSEK BASINÇI OTO YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 2-8 EYLÜL)
Yüksek basınçlı oto yıkama makinesi, 2-8 Eylül tarihleri arasında ezber bozmaya geliyor. Temizlik standardını kökten değiştirecek bu canavar, 2000 watt motor gücü ve tam 150 bar maksimum basınç kapasitesiyle en inatçı, en yerleşik kirleri bile saniyeler içinde tarihe gömüyor. Dakikada 5,5 litre su akışıyla kusursuz bir tasarruf dengesi kuran cihaz, ayarlanabilir püskürtme başlığıyla her yüzeye meydan okuyor. 2 Eylül Çarşamba sabah 9’da BİM’e uğramayı unutmayın. Bu fırsatı kaçıran çok üzülür!
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