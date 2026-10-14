BİM’İN 16 EKİM KATALOĞU OLAY OLDU! BİM’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EKİM)
16-22 Ekim tarihlerinde BİM’e uğrayacakları farklı kategorilerden ürünler bekliyor. Katalogda mutfak gereçlerinin yanı sıra sofralarda kullanılabilecek cam ürünler, saklama seçenekleri ve ev düzenine yardımcı ürünler yer alıyor. Bununla birlikte giyim ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler de alışveriş seçeneklerini genişletiyor. Yeni ürünler 16 Ekim Cuma günü raflardaki yerini alacak.
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