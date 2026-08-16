BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS)
BİM aktüel reyonlarında 19-25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak dev teknoloji dalgası resmen başladı! Evinizin havasını değiştirecek büyük ekran televizyonlar, mutfağınıza şıklık katacak cam ankastre setler ve günlük yaşamı kolaylaştıran en yeni küçük ev aletleri şok edici fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Sınırlı sayıdaki bu lüks fırsatları kaçıranlar çok pişman olur!
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