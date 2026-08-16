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  4. BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS)

BİM aktüel reyonlarında 19-25 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak dev teknoloji dalgası resmen başladı! Evinizin havasını değiştirecek büyük ekran televizyonlar, mutfağınıza şıklık katacak cam ankastre setler ve günlük yaşamı kolaylaştıran en yeni küçük ev aletleri şok edici fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Sınırlı sayıdaki bu lüks fırsatları kaçıranlar çok pişman olur!

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BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 1

ANTON 3 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ CBH V2 FORKLİFT


Fiyat: 1.500.000 TL

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BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ANTON 1.5 TON KAPASİTELİ LİTYUM - İYON AKÜLÜ PTL 1.5 TRANSPALET


Fiyat: 59.900 TL

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BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 3

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D


Fiyat: 47.900 TL

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BİM'İN BU İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRAN ÇOK PİŞMAN OLUR! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 19-25 AĞUSTOS) - Sayfa 4

GENERAL MOBİLE ERA 30 PRO DUAL CEP TELEFONU 8GB+256GB


Fiyat: 8.250 TL

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