BİM'in yanına bir Türk daha geldi! Dünyanın en değerli 30 süpermarketi listesine 2 şirket soktuk

Yerli perakende alanı global anlamda öne çıkan bir başarıya imza attı. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan dünyanın en değerli süpermarketleri listesinde Türkiye’den iki şirket ilk 30 içerisinde yer almayı başardı. Uzun süredir listede yer alan BİM’e bir Türk şirketinin daha eklenmesi, sektörün büyüklüğünü ve yatırımcıların Türk perakende markalarına duyduğu güveni gözler önüne serdi.