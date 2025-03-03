Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Fatih Aydın dahil oldu! Fatih Aydın kimdir?
Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Fatih Aydın dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fatih Aydın dizide Şehriyar’ın üvey kardeşini canlandıracak. Peki, Fatih Aydın kimdir? Fatih Aydın hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Fatih Aydın kimdir?
1 Mart 1984 yılında İstanbul’da doğan Fatih Aydın, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, karikatürcü, müzisyen, besteci, ressam, seramik sanatçısıdır. Oyunculuk eğitimi alarak birçok tiyatro oyununda oynadı.
19 yıllık tiyatro kariyerimin en önemli oyunu” dediği “Deli mi ne” oyunda bir şizofreni canlandıran Fatih Ayhan, canlandırdığı rol öncesi 2 hafta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde hazırlık yaptı. Usta oyuncu Ferdi Merter’in yönettiği “Deli mi ne” gala öncesi oynanan birkaç oyunda eleştirmenlerden tam not aldı.
2006 yılında Berberler adlı tv filminde televizyon dünyasına adım atan Fatih Ayhan, Kördüğüm, Benim Hala Umudum Var, Kötü Yol, Kanıt, Kalbim Seni Seçti, Yalancı Bahar, gibi önemli televizyon projelerinde yer aldı.
Son olarak Fox TV'de yayımlanan No: 309 dizisinde Doktor Onur Saygın karakterini canlandırmaktadır.
İlk resim sergisini 2000 yılında açan sanatçı, 1997'de de ulusal fair play karikatür yarışmasından ödül aldı. Piyano çalan ve kendine ait besteleri olan sanatçının heykel seramik ile ilgili atölye çalışmaları da vardır.