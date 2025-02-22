Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir?

Rüzgar Aksoy kimdir?

5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Rüzgar Aksoy, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu. Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Sinem Kobal ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır.