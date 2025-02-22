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  4. Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir?

Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir?

Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Rüzgar Aksoy dizide Şehriyar’ın düşmanı Yunus’u canlandıracak. Peki, Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir? - Sayfa 1

Rüzgar Aksoy kimdir?

5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Rüzgar Aksoy, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu. Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Sinem Kobal ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır.

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Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir? - Sayfa 2

Rüzgar Aksoy, şimdiye dek birçok film için seslendirme yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Son oynadığı dizilerden Kara Sevda’da Tarık karakterini, Bir Zamanlar Çukurova’da Ercüment, Ramo dizisinde Halef karakterini canlandırdı.

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Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir? - Sayfa 3

Rüzgar Aksoy  hangi projelerde rol almıştır?

Sinema

2018   Keşif

Deliler: Fatih'in Fermanı

2021    Kin

Belirsiz          Garip Bülbül Neşet Ertaş

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Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2008-2010    Adanalı

2008  Serçe

2010-2011      Türkan

2011     Karakol

2011-2012       Sen de Gitme

2012    Mesut Yar ile Burada Laf Çok

2012    Annem Uyurken

2013    Galip Derviş

2013    Umutsuz Ev Kadınları

2014   Ah Neriman

2015-2017      Kara Sevda

2016    Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

2017    Yüz Yüze

2018   Koca Koca Yalanlar

2018   Mesut Yar ile Laf Çok

2019    Bir Zamanlar Çukurova

2020  Ramo

2021    Arıza

2021-2023     Kuruluş Osman

2023   Ömer

2023-2024    Kirli Sepeti

2024  Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

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