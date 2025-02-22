Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu! Rüzgar Aksoy kimdir?
Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Rüzgar Aksoy dahil oldu. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Rüzgar Aksoy dizide Şehriyar’ın düşmanı Yunus’u canlandıracak. Peki, Rüzgar Aksoy kimdir? Rüzgar Aksoy hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Rüzgar Aksoy kimdir?
5 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Rüzgar Aksoy, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu. Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Sinem Kobal ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır.
Rüzgar Aksoy, şimdiye dek birçok film için seslendirme yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Son oynadığı dizilerden Kara Sevda’da Tarık karakterini, Bir Zamanlar Çukurova’da Ercüment, Ramo dizisinde Halef karakterini canlandırdı.
Rüzgar Aksoy hangi projelerde rol almıştır?
Sinema
2018 Keşif
Deliler: Fatih'in Fermanı
2021 Kin
Belirsiz Garip Bülbül Neşet Ertaş
Televizyon
2008-2010 Adanalı
2008 Serçe
2010-2011 Türkan
2011 Karakol
2011-2012 Sen de Gitme
2012 Mesut Yar ile Burada Laf Çok
2012 Annem Uyurken
2013 Galip Derviş
2013 Umutsuz Ev Kadınları
2014 Ah Neriman
2015-2017 Kara Sevda
2016 Yunus Emre Aşkın Yolculuğu
2017 Yüz Yüze
2018 Koca Koca Yalanlar
2018 Mesut Yar ile Laf Çok
2019 Bir Zamanlar Çukurova
2020 Ramo
2021 Arıza
2021-2023 Kuruluş Osman
2023 Ömer
2023-2024 Kirli Sepeti
2024 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu