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Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Selin Türkmen dahil oldu! Selin Türkmen kimdir?

Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Selin Türkmen dahil oldu. Dizi film oyuncusu olan Selin Türkmen dizide Dünyazad karakterini canlandıracak. Peki, Selin Türkmen kimdir? Selin Türkmen hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Selin Türkmen dahil oldu! Selin Türkmen kimdir? - Sayfa 1

Selin Türkmen kimdir?

2000 yılında İstanbul’da doğan Selin Türkmen dizi film oyuncusudur. Vip Sanat Merkezinde Kamera Önü Oyunculuk ve Diksiyon, No10 Studios Temel Oyunculuk - Hakan Arslan ile Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi gördü.

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Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Selin Türkmen dahil oldu! Selin Türkmen kimdir? - Sayfa 2

Genç oyuncu, 2020 yılında başlayarak Sen Çal Kapımı, Kızılcık Şerbeti, 3391 Kilometre ve Karadut projelerde rol adı.

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Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna Selin Türkmen dahil oldu! Selin Türkmen kimdir? - Sayfa 3

Selin Türkmen hangi projelerde rol almıştır?

3391 Kilometre (2024)

Karadut (2024)

Kızılcık Şerbeti (2022)

Sen Çal Kapımı (2020)

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