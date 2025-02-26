Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu. Caner Şahin dizide Ozan karakterini canlandıracak. Peki, Caner Şahin kimdir? Caner Şahin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Caner Şahin kimdir?
13 Nisan 1992 yılında Eskişehir’de doğan Caner Şahin, Türk televizyon oyuncusudur. Annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki abisi vardır.
İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol aldı.
Caner Şahin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2016 Babam ve Ailesi
2017 Tutsak
2018 Nefes Nefese
2019 Kuzgun
2021 Seni Çok Bekledim
2021 Dünya Hali
2022-2024 Aldatmak
2025- Bir Gece Masalı