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  4. Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir?

Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir?

Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu. Caner Şahin dizide Ozan karakterini canlandıracak. Peki, Caner Şahin kimdir? Caner Şahin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir? - Sayfa 1

Caner Şahin kimdir?

13 Nisan 1992 yılında Eskişehir’de doğan Caner Şahin, Türk televizyon oyuncusudur. Annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki abisi vardır.

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Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir? - Sayfa 2

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol aldı.

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Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir? - Sayfa 3

 Caner Şahin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2016    Babam ve Ailesi

2017    Tutsak

2018   Nefes Nefese

2019    Kuzgun

2021    Seni Çok Bekledim

2021    Dünya Hali

2022-2024   Aldatmak

2025- Bir Gece Masalı

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Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna Caner Şahin dahil oldu! Caner Şahin kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2018   Kardeşler

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