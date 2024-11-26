Bir Zamanlar İstanbul dizisine Alina Boz dahil oldu! Alina Boz kimdir?

Alina Boz kimdir?

14 Haziran 1998 yılında Rusya’da doğan Alina Boz, Rus-Türk oyuncudur.

Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi, Türkçe öğrendi ve ilkokulu burada okudu. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nün ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.