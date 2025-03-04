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  4. Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Demir Karahan dizide Tuğrul Bey karakterini canlandıracak. Peki, Demir Karahan kimdir? Demir Karahan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir? - Sayfa 1

Demir Karahan kimdir?

25 Mart 1944 yılında Adana’da doğan Demir Karahan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir? - Sayfa 2

Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı.1994 Yerel Seçimleri'nde Seyhan DSP adayı olarak seçimlere girdi. 2004 Yerel Seçimleri'nde Adalar CHP adayı olarak seçimlere girdi ancak seçimi ANAP'tan Coşkun Özden kazandı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.

Oyuncu ve şarkıcı Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir? - Sayfa 3

Demir Karahan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Bir Zamanlar İstanbul - 2025

Gassal - 2024

Serhat - 2023

Sıfırıncı Gün - 2022-2023

Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada - 2022

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - 2021-2022

Baba Parası - 2020

Can Kırıkları - 2018

Milat - 2015

Kardeş Payı - 2014

Tatar Ramazan - 2013-2014

Dedektif Memoli - 2011

Aşk Bir Hayal - 2011

Adanalı - 2010

M.A.T - 2009

Muro - 2008

Tutsak - 2007

Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007

Kınalı Kuzular: Üç Kardeş - 2007

Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal - 2007

Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy - 2007

Dede Korkut Hikâyeleri - 2007

Suna - 2007

Yolcu - 2007

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007

Arka Sokaklar - Osman Arslan - 2006 - 1 ve 2. bölüm

Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi - 2006

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006

Kınalı Kuzular: Ezine'li Yahya Çavuş - 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006

Kınalı Kuzular: Üçpınar'lı Ali - 2006

Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006

Umut Adası - 2006

Emret Komutanım - 2005

Kayıtdışı - 2005

Gece 11:45 - 2004

Haziran Gecesi - 2004-2006

Kurtlar Vadisi - 2003

Yazgı - 2001

12 Lejyoner - 2000

Kabilin İskelesi - 2000

Deli Yürek - 1998-2002

Ekmek - 1996

Tibet Çanı - 1973

Çıplaklar - 1971

Çark - 1971

Merhamet - 1970

Yaralı Ceylan - 1970

Gönül Meyhanesi - 1970

Ana Gibi Yar Olmaz - 1970

Paralı Askerler - 1970

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir? - Sayfa 4

Akrep Tuzağı - 1970

Alçaklar Affedilmez - 1970

Bırakın Öldüreyim - 1970

Fedailer - 1970

Fırtına Adam - 1970

İntikam Meleği - 1970

Kanunsuz Kardeşler - 1970

Kiralık Katiller - 1970

Köye Dönen Yosma - 1970

Öldürmeye Yeminliyim - 1970

Yaşamak İçin Öldüreceksin - 1970

Linç - 1970

Beyaz Tabakta Siyah Üzüm - 1970

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm - 1969

Cezaları Ölümdü - 1969

Kanlı Şafak - 1969

Demir Pençe Casuslar Savaşı - 1969

Yayla Kızı Gül Ayşe - 1969

Asılacak Kadın - 1969

Hazreti Ali - 1969

Sokak Kedisi - 1969

Allahın Aslanı Ali - 1969

Demir Pençe - 1969

Büyük Günah - 1968

Kuyu - 1968

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