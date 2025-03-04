Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Demir Karahan dizide Tuğrul Bey karakterini canlandıracak. Peki, Demir Karahan kimdir? Demir Karahan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Demir Karahan kimdir?
25 Mart 1944 yılında Adana’da doğan Demir Karahan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü.
Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı.1994 Yerel Seçimleri'nde Seyhan DSP adayı olarak seçimlere girdi. 2004 Yerel Seçimleri'nde Adalar CHP adayı olarak seçimlere girdi ancak seçimi ANAP'tan Coşkun Özden kazandı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.
Oyuncu ve şarkıcı Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir.
Demir Karahan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Bir Zamanlar İstanbul - 2025
Gassal - 2024
Serhat - 2023
Sıfırıncı Gün - 2022-2023
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada - 2022
Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - 2021-2022
Baba Parası - 2020
Can Kırıkları - 2018
Milat - 2015
Kardeş Payı - 2014
Tatar Ramazan - 2013-2014
Dedektif Memoli - 2011
Aşk Bir Hayal - 2011
Adanalı - 2010
M.A.T - 2009
Muro - 2008
Tutsak - 2007
Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007
Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007
Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007
Kınalı Kuzular: Üç Kardeş - 2007
Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal - 2007
Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy - 2007
Dede Korkut Hikâyeleri - 2007
Suna - 2007
Yolcu - 2007
Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007
Arka Sokaklar - Osman Arslan - 2006 - 1 ve 2. bölüm
Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi - 2006
Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006
Kınalı Kuzular: Ezine'li Yahya Çavuş - 2006
Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006
Kınalı Kuzular: Üçpınar'lı Ali - 2006
Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006
Umut Adası - 2006
Emret Komutanım - 2005
Kayıtdışı - 2005
Gece 11:45 - 2004
Haziran Gecesi - 2004-2006
Kurtlar Vadisi - 2003
Yazgı - 2001
12 Lejyoner - 2000
Kabilin İskelesi - 2000
Deli Yürek - 1998-2002
Ekmek - 1996
Tibet Çanı - 1973
Çıplaklar - 1971
Çark - 1971
Merhamet - 1970
Yaralı Ceylan - 1970
Gönül Meyhanesi - 1970
Ana Gibi Yar Olmaz - 1970
Paralı Askerler - 1970
Akrep Tuzağı - 1970
Alçaklar Affedilmez - 1970
Bırakın Öldüreyim - 1970
Fedailer - 1970
Fırtına Adam - 1970
İntikam Meleği - 1970
Kanunsuz Kardeşler - 1970
Kiralık Katiller - 1970
Köye Dönen Yosma - 1970
Öldürmeye Yeminliyim - 1970
Yaşamak İçin Öldüreceksin - 1970
Linç - 1970
Beyaz Tabakta Siyah Üzüm - 1970
Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm - 1969
Cezaları Ölümdü - 1969
Kanlı Şafak - 1969
Demir Pençe Casuslar Savaşı - 1969
Yayla Kızı Gül Ayşe - 1969
Asılacak Kadın - 1969
Hazreti Ali - 1969
Sokak Kedisi - 1969
Allahın Aslanı Ali - 1969
Demir Pençe - 1969
Büyük Günah - 1968
Kuyu - 1968