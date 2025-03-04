Bir Zamanlar İstanbul dizisine Demir Karahan dahil oldu! Demir Karahan kimdir?

Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı.1994 Yerel Seçimleri'nde Seyhan DSP adayı olarak seçimlere girdi. 2004 Yerel Seçimleri'nde Adalar CHP adayı olarak seçimlere girdi ancak seçimi ANAP'tan Coşkun Özden kazandı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.

Oyuncu ve şarkıcı Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir.