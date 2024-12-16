Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir?

Deniz Celiloğlu kimdir?

19 Temmuz 1986 yılında Bulgaristan’da doğan Deniz Celiloğlu, Türk dizi ve film oyuncusudur.

19 Temmuz 1986'da Bulgaristan'da doğan Deniz Celiloğlu, 3 yaşındayken 1989 Tehcir Süreci nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezunu olan Deniz Celiloğlu birçok tiyatro oyununda rol aldı. Kanal D’de yayımlanan Kanıt dizisindeki Komiser Selim rolüyle tanındı. Ayrıca Ev ve Tamam mıyız? gibi filmlerde başrol oynadı.