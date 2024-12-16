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  4. Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Deniz Celiloğlu dizide Emin Şahinbey karakterini canlandıracak. Peki, Deniz Celiloğlu kimdir? Deniz Celiloğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir? - Sayfa 1

Deniz Celiloğlu kimdir?

19 Temmuz 1986 yılında Bulgaristan’da doğan Deniz Celiloğlu, Türk dizi ve film oyuncusudur.

19 Temmuz 1986'da Bulgaristan'da doğan Deniz Celiloğlu, 3 yaşındayken 1989 Tehcir Süreci nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezunu olan Deniz Celiloğlu birçok tiyatro oyununda rol aldı. Kanal D’de yayımlanan Kanıt dizisindeki Komiser Selim rolüyle tanındı. Ayrıca Ev ve Tamam mıyız? gibi filmlerde başrol oynadı.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir? - Sayfa 2

Deniz Celiloğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2010      Ev

2013      Tamam mıyız?

2014      Karanlıktan Sonra

2015      İçimdeki Balık

2015      Öğrenci İşleri    

2015      Ada       

2016      Yok Artık 2

2017      Marlon

2018      Arada

2018      Son Çıkış

2019      7. Koğuştaki Mucize

2021      Disonans

2023      Kuru Otlar Üstüne

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir? - Sayfa 3

Televizyon

2010-2013           Kanıt

2013      Muhteşem Yüzyıl

2014      Çalıkuşu

2014      Emanet

2014-2016        O Hayat Benim

2016      Seddülbahir 32 Saat

2016      Gecenin Kraliçesi

2017      Poyraz Karayel

2017-2018           Siyah Beyaz Aşk

2018      Keşke Hiç Büyümeseydik

2020      Ya İstiklal Ya Ölüm

Yakında                Bir Zamanlar İstanbul

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2023      Derin Mor

2024      Ayak İşleri

Yakında      Magarsus

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