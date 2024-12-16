Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu! Deniz Celiloğlu kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Deniz Celiloğlu dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Deniz Celiloğlu dizide Emin Şahinbey karakterini canlandıracak. Peki, Deniz Celiloğlu kimdir? Deniz Celiloğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Deniz Celiloğlu kimdir?
19 Temmuz 1986 yılında Bulgaristan’da doğan Deniz Celiloğlu, Türk dizi ve film oyuncusudur.
19 Temmuz 1986'da Bulgaristan'da doğan Deniz Celiloğlu, 3 yaşındayken 1989 Tehcir Süreci nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezunu olan Deniz Celiloğlu birçok tiyatro oyununda rol aldı. Kanal D’de yayımlanan Kanıt dizisindeki Komiser Selim rolüyle tanındı. Ayrıca Ev ve Tamam mıyız? gibi filmlerde başrol oynadı.
Deniz Celiloğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2010 Ev
2013 Tamam mıyız?
2014 Karanlıktan Sonra
2015 İçimdeki Balık
2015 Öğrenci İşleri
2015 Ada
2016 Yok Artık 2
2017 Marlon
2018 Arada
2018 Son Çıkış
2019 7. Koğuştaki Mucize
2021 Disonans
2023 Kuru Otlar Üstüne
Televizyon
2010-2013 Kanıt
2013 Muhteşem Yüzyıl
2014 Çalıkuşu
2014 Emanet
2014-2016 O Hayat Benim
2016 Seddülbahir 32 Saat
2016 Gecenin Kraliçesi
2017 Poyraz Karayel
2017-2018 Siyah Beyaz Aşk
2018 Keşke Hiç Büyümeseydik
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm
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