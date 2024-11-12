Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Didem Balçın’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Didem Balçın kimdir? Didem Balçın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Didem Balçın kimdir?
18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da doğan Didem Balçın Aydın, Türk oyuncudur.
Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalından mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun Ateşin Düştüğü Yer oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu.
Bunu Yapan İki Kişi isimli komedi oyunu ile Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte aldı. Sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.
Babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır. Annesi Nur Balçın ise 1975 yılında Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Didem Balçın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2007 Hayattan Korkma
2009 Başka Dilde Aşk
2010 Çakallarla Dans
2010 Çıkış Noktası
2012 Açlığa Doymak
2012 Göl Zamanı
2012 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
2013 I II III IV
2014 Gulyabani
2014 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
2014 Oflu Hoca'nın Şifresi
2016 Çakallarla Dans 4
2018 Çakallarla Dans 5
2022 Çakallarla Dans 6
2024 Mükemmel Aile
2024 Sırrını Biliyorum
2024 Çakallarla Dans 7
Televizyon
2003 Gurbet Kadını
2003 Serseri Aşıklar
2005 Rüzgarlı Bahçe
2006 29-30
2006 Gözyaşı
2007 Gurbet Yolcuları
2007 Sevgili Dünürüm
2009 Kasaba
2009 Olacak O Kadar
2010 Gönülçelen
2010 Kadınları Anlama Kılavuzu
2011 Farklı Desenler
2011 Firar
2014 Dila Hanım
2014-2018, 2019 Diriliş Ertuğrul
2017 Ölene Kadar
2017-2018 Yalaza
2018 Meleklerin Aşkı
2019-2022 Kuruluş Osman
2024 Korkma Ben Yanındayım
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