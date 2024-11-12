Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir?

Bunu Yapan İki Kişi isimli komedi oyunu ile Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte aldı. Sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır. Annesi Nur Balçın ise 1975 yılında Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.