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  4. Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Didem Balçın’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Didem Balçın kimdir? Didem Balçın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir? - Sayfa 1

Didem Balçın kimdir?

 18 Mayıs 1982 yılında Ankara’da doğan Didem Balçın Aydın, Türk oyuncudur.

Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalından mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun Ateşin Düştüğü Yer oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. 

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir? - Sayfa 2

Bunu Yapan İki Kişi isimli komedi oyunu ile Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte aldı. Sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır. Annesi Nur Balçın ise 1975 yılında Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir? - Sayfa 3

Didem Balçın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2007      Hayattan Korkma

2009      Başka Dilde Aşk

2010      Çakallarla Dans

2010      Çıkış Noktası

2012      Açlığa Doymak

2012      Göl Zamanı

2012      Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

2013      I II III IV

2014      Gulyabani

2014      Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

2014      Oflu Hoca'nın Şifresi

2016      Çakallarla Dans 4

2018      Çakallarla Dans 5

2022      Çakallarla Dans 6

2024      Mükemmel Aile

2024      Sırrını Biliyorum

2024      Çakallarla Dans 7

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Didem Balçın dahil oldu! Didem Balçın kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2003      Gurbet Kadını

2003      Serseri Aşıklar

2005      Rüzgarlı Bahçe

2006      29-30

2006      Gözyaşı

2007      Gurbet Yolcuları

2007      Sevgili Dünürüm

2009      Kasaba

2009      Olacak O Kadar

2010      Gönülçelen

2010      Kadınları Anlama Kılavuzu

2011      Farklı Desenler

2011      Firar

2014      Dila Hanım

2014-2018, 2019    Diriliş Ertuğrul

2017      Ölene Kadar

2017-2018           Yalaza

2018      Meleklerin Aşkı

2019-2022           Kuruluş Osman

2024      Korkma Ben Yanındayım

Yakında          Bir Zamanlar İstanbul

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