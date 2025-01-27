Bir Zamanlar İstanbul dizisine Gözde Kaya dahil oldu! Gözde Kaya kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Gözde Kaya dahil oldu. Gözde Kaya dizide Seher’in arkadaşı Ayşenur karakterini canlandıracak. Peki, Gözde Kaya kimdir? Gözde Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gözde Kaya kimdir?
7 Kasım 1988 yılında Antalya’da doğan Gözde Kaya, Türk oyuncudur.
Yıldız Teknik Üniversitesi Birleşik Sanatlar Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kaya kariyerine İzmir'de bir restoranda tanıştığı fotoğrafçı Nihat Odabaşı aracılığıyla adım atmıştır.
2011 yılında oyunculuk kariyerine başladı, ilk dizisi Kalbimin Seni Seçti oldu ve İpek karakterini canlandırdı, başrollerinde Sermiyan Midyat, İdil Fırat ve Ezgi Eyüboğlu yer aldı. 2012 yılında Uçurum dizisiyle çıkış yaptı ve Maşa karakterini canlandırdı. 2013 yılında Benim Hala Umudum Var dizisinde yer aldı. Aynı yıl Gölgedekiler ve Sil Baştan dizilerinde yer aldı ve Maya karakterini canlandırdı. 2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde yer aldı ve Çağla karakterini canlandırdı, başrollerinde Demet Özdemir ve Yusuf Çim yer aldı.
2017 yılında Payitaht: Abdülhamid adlı tarihi kurgu dizisinde yer aldı ve Osmanlı Padişahı V. Murad ile Şayan Kadın'ın kızı Hatice Sultan karakterini canlandırdı. 2017 yılında Ramo adlı suç, dram, aşk dizisinde Cihangir karakterinin sevgilisi Nadya karakterini canlandırdı. 2019 yılında Vuslat dizisinde güzelliğini ortaya koydu ve Sultan Korkmazer karakterini canlandırdı. Payitaht Abdülhamid'den sonra Cemre Baysel ile iki kez Senden Daha Güzel dizisinde rol aldı.