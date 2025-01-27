Bir Zamanlar İstanbul dizisine Gözde Kaya dahil oldu! Gözde Kaya kimdir?

2011 yılında oyunculuk kariyerine başladı, ilk dizisi Kalbimin Seni Seçti oldu ve İpek karakterini canlandırdı, başrollerinde Sermiyan Midyat, İdil Fırat ve Ezgi Eyüboğlu yer aldı. 2012 yılında Uçurum dizisiyle çıkış yaptı ve Maşa karakterini canlandırdı. 2013 yılında Benim Hala Umudum Var dizisinde yer aldı. Aynı yıl Gölgedekiler ve Sil Baştan dizilerinde yer aldı ve Maya karakterini canlandırdı. 2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde yer aldı ve Çağla karakterini canlandırdı, başrollerinde Demet Özdemir ve Yusuf Çim yer aldı.