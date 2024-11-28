Bir Zamanlar İstanbul dizisine Hüseyin Avni Danyal dahil oldu! Hüseyin Avni Danyal kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Hüseyin Avni Danyal dahil oldu. Hüseyin Avni Danyal dizide Kudret Nacar karakterini canlandıracak. Peki, Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hüseyin Avni Danyal kimdir?
12 Nisan 1962 yılında Trabzon’da doğan Hüseyin Avni Danyal, Türk oyuncudur.
İlkokulu Trabzon'daki İskenderpaşa İlkokulunda okurken ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine eğitimini Ankara'da tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Aydınlıkevler lisesi'nde tamamladı. 1978-1979 yıllarında Ankara'da amatör olarak tiyatroya başladı. 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümüne girerek 1985 yılında mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı.
1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle 2007-2010 yılları arası 1'den 100. bölüme kadar yer alarak ünlenmiştir. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır.
Hüseyin Avni Danyal hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yakında: El Turco
Yakında: Bir Zamanlar İstanbul
2024: Kötü Kan
2024: Paranoya
2024: Daha İyi Bir Yarın
2024: Taş Kağıt Makas
2023: Prens
2022: Barış Akarsu "Merhaba"
2021-2024: Yargı
2018-2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz