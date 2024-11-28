Bir Zamanlar İstanbul dizisine Hüseyin Avni Danyal dahil oldu! Hüseyin Avni Danyal kimdir?

1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle 2007-2010 yılları arası 1'den 100. bölüme kadar yer alarak ünlenmiştir. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır.