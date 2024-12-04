Bir Zamanlar İstanbul dizisine Murat Daltaban dahil oldu! Murat Daltaban kimdir?

Murat Daltaban kimdir?

5 Mayıs 1966 yılında Ankara’da doğan Murat İsmail Rauf Daltaban, Türk oyuncu ve tiyatro yönetmenidir.

İstanbul'da faaliyet gösteren DOT Tiyatro'nun kurucularındandır. Bursa'daki Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenidir. Salkım Hanımın Taneleri filmi, Kınalı Kar ve Hırsız Polis dizisindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

1983-1986 yılları arsında Ankara Konservatuvarı'nın Opera bölümünde yarı zamanlı eğitim aldı. 1987-1992 yılları arasında ODTÜ'de Maden Mühendisliği bölümünde okudu. Mühendislik eğitimini yarıda bırakıp Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatroda ilk defa 1989 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Bir Sırça Köşk Masalı oyununda rol aldı. 1992'de Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bir dönem kulüplerde grubuyla rock ve punk tarzı müzik yaptı. 1993 yılından itibaren on dört sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Prens Andre, Savaş ve Barış, Iago - Othello, Jason - Medea, Debuission - Misyon oyunlarında başrol oynadı.