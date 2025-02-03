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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Nazlı Çetin dahil oldu! Nazlı Çetin kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Nazlı Çetin dahil oldu. Nazlı Çetin dizide Tülay karakterini canlandıracak. Peki, Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Nazlı Çetin dahil oldu! Nazlı Çetin kimdir? - Sayfa 1

Nazlı Çetin kimdir?

Nazlı Çetin 29 Nisan 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne giren Çetin, Miss Turkey 2019'un 11. finalisti olmuştur. 2020 yılında "Şeref Sözü" dizisi ile oyunculuğa başlayan Çetin, sonrasında "Mucize Doktor", "Kardeşlerim" ve "Dönence" yapımlarında yer almıştır.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Nazlı Çetin dahil oldu! Nazlı Çetin kimdir? - Sayfa 2

Nazlı Çetin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Dönence (2023)

Kardeşlerim (2022)

Mucize Doktor (2021)

Şeref Sözü (2020)

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