Bir Zamanlar İstanbul dizisine Osman Albayrak dahil oldu! Osman Albayrak kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Osman Albayrak dahil oldu. Osman Albayrak dizide Osman karakterini canlandıracak. Peki, Osman Albayrak kimdir? Osman Albayrak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Osman Albayrak kimdir?
18 Ekim 1977 yılında Kocaeli’de doğan Osman Albayrak oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü (2002) mezunu. İyi bir tiyatrocu olan Osman Albayrak bazı yapımlar için de seslendirme yaptı.
2010-2015 arası dört film ve dizi yönetmiş olan Osman Albayrak, televizyon dizilerinde oynamaya 2002 yılında Sırlar Dünyası / Sır Kapısı dizisinde Hasan rolüyle başladı. 2010’da Aşk ve Ceza dizisini yönetti.
Yeni projelerde yer almaya devam ederek birçok film ve dizide rol aldı. Yer aldığı son projelerden 2018’de Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu. 2019’da Güvercin dizisinde Kasım, Arka Sokaklar’da Ekrem Karaca karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Osman Albayrak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Marnalı (2024)
Pera Palas'ta Gece Yarısı (2022)
Destan (2021-2022)
Güvercin (2019)
Arka Sokaklar (2018-2020)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017)
Dirilis: Ertugrul (2016-2017)
İmkansız Olasılık (2016)
Yeter (2016)
Aşk Zamanı (2015)
Yarım Dünya (2015)
Kayıp (2013)
72. Koğuş (2011)
Makber (2009)
Kilit (2008)
Eşref Saati (2007-2008)
Kurtlar Vadisi: Pusu (2007-2008)
Kurtlar Vadisi: Terör (2007)
Adak (2006)
Köpek (2005)
Serseri (2003)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)