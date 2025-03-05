Bir Zamanlar İstanbul dizisine Osman Albayrak dahil oldu! Osman Albayrak kimdir?

2010-2015 arası dört film ve dizi yönetmiş olan Osman Albayrak, televizyon dizilerinde oynamaya 2002 yılında Sırlar Dünyası / Sır Kapısı dizisinde Hasan rolüyle başladı. 2010’da Aşk ve Ceza dizisini yönetti.

Yeni projelerde yer almaya devam ederek birçok film ve dizide rol aldı. Yer aldığı son projelerden 2018’de Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu. 2019’da Güvercin dizisinde Kasım, Arka Sokaklar’da Ekrem Karaca karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.