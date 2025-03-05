Bir Zamanlar İstanbul dizisine Taner Turan dahil oldu! Taner Turan kimdir?

Taner Turan, 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.