Bir Zamanlar İstanbul dizisine Taner Turan dahil oldu! Taner Turan kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Taner Turan dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Taner Turan dizide Mithat karakterini canlandıracak. Peki, Taner Turan kimdir? Taner Turan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Taner Turan kimdir?
17 Aralık 1969 yılında Erzurum’da doğan Taner Turan yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.
Taner Turan, 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.
2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Taner Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu.